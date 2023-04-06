إدارة المولودية تعلن بيع تذاكر مباراة السياسي بملعب “عمر حمادي”

أعلنت إدارة فريق مولودية الجزائر. اليوم الخميس. عن اتخاذها اجراءات جديدة. خاصة ببيع تذاكر مباراتها المقبلة أمام شباب قسنطينة.

ونشرت إدارة المولودية. بيانا عبر صفحتها الرسمية، أعلنت من خلاله بيع تذاكر هذه المباراة بأكشاك ملعب “بولوغين”، اليوم الخميس من الـ15:00 إلى 18:00 سا.

كما أكد مسؤولو المولودية، بأن هذه العملية ستتواصل صباح يوم الجمعة من الساعة التاسعة وإلى غاية نفاذ التذاكر.

ومن جهة أخرى، أوضحت إدارة مولودية الجزائر، بأن عملية بيع تذاكر هذه المباراة، عبر منصة تذكرتي تبقى متواصلة في نفس الوقت.