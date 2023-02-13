إدارة المولودية تفند الشائعات وتوضح بخصوص قضية البنزرتي وشعال

نشرت إدارة مولودية الجزائر، اليوم الإثنين، بيان فندت من خلاله الشائعات التي روجت لوجود مشاكل بين الطاقم الفني ولاعبي الفريق.

وكشفت إدارة العميد في بيان عبر صفحتها الرسيمة، بأن ما حدث لا يتعدى سوء تفاهم بين الطاقم الفني وأحد لاعبيه.

كما اوضح مسؤولي المولودية، بأن الطاقم الفني عاقب أحد لاعبيه (شعال)، بسبب تأخره عن الاجتماع الذي سبق مباراة شبيبة الساورة.

وفندت ذات الجهة، منع المدرب فوزي البنزرتي أي لاعب من تادية الصلاة، وأن ما قيل محاولة لزعزعة اسقرار الفريق.

وفي الختام دعت إدارة مولودية الجزائر، أنصار النادي لعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، والالتفاف حول الفريق.