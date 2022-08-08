إدارة المولودية تكشف برنامج مبارياتها الودية بتربص تركيا

كشفت إدارة فريق مولودية الجزائري، عن برنامج مبارياتها الودية المبرمجة بالتربص الذي يجريه الفريق حاليا في تركيا.

وحسب إدارة العميد، سيخوض رفقاء الحارس شعال، أول مباراة لهم في هذا التربص، يوم الأربعاء المقبل، بمواجهة أفيون سبور، الناسط في الدرجة الثانية.

كما تم برمجة المباراة التحضيرية الثانية، بمواجهة نادي سيفاس سبور من الدوري الممتاز التركي، بتاريخ 13 اوت.

فيما ستجرى المباراة الثالثة والأخيرة ضمن هذا التربص، أمام فريق قيصري سبور، الناشط في الدوري الممتاز، بتاريخ 17 أوت.