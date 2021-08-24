إدارة المولودية تكشف عن قرارات هامة بخصوص الموسم الجديد

كشفت إدارة فريق مولودية الجزائر في بيان لها اليوم الأربعاء عن قرارات هامة تخص الهيكلة الإدارة، والفنية وحتى الإستقدامات الجديدة التي تخص الموسم لكروي القادم 2020-2022.

وقررت إدارة مولودية الجزائر تعزيز مجلس إدارة الشركة ذات أسهم بعضوين إثنين جديدين ويتعلق الأمر بكل من فضيل يايسي ورفيق بالامان.

بالإضافة إلى تدعين خلية الإنتدابات التي يرأسها رئيس مجلس إدارة الشركة ذات أسهم مولودية الجزائر بمشاركة أعضاء مجلس إدارتها بعضوين تقنيين ويتعلق الأمر برضت بابوش وعامر بن علي، مع حصر أولوية الخلية في تعيين مدرب رئيسي للفريق الأول خلال عشرة أيام المقبلة.

كما تم تكليف مجلس الإدارة بأعداد التنظيم الجديد للشركة ذات أسهم في أجل أقصاه 15 سبتمبر 2021.

كما تم تكليف مجلس الإدارة بإنهاء عملية مراجعة وضعية الموظفين الإداريين (إنهاء مهام، إبقاء في منصب، النوظيف .. إلخ) قبل تاريخ 15 سبتمبر 2021.

وتم تكليف مجلس الإدارة بتوظيف مسؤوليت في الإتصال، التسويق، والرعاية.

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