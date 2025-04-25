إدارة المولودية تكشف مستجدات الوضع الصحي للاعبيها المصابين

أوضحت إدارة فريق مولودية الجزائر، مدى تحسن الوضع الصحي للاعبيها الماصبين، على غرار الثلاثي كيبري ايمانويل، سفيان بايازيد، وعبد اللطيف رمضان.

ونشرت إدارة المولودية، بيان، عبر صفغحتها الرسمية، أوضحت فيه بأن الإيفواري كيبري، عاد لاجواء التدريبات بصفة عادية، بعد تعافيه من اصابة على مستوى الكاحل.

كما كشف ذات المصدر، بأن الحالة الصحية اللاعب بايزيد، شهدت تطور ايجابي، بعد الاصابة التي كان يعاني منها على مستوى العضلة الخلفية للفخذ.

وفيما تعلق بحارس المرمى عبد اللطيف رمضان، أوضحت إدارة مولودية الجزائر، بأن هذا الأخير يواصل علاجه، وتدريباته الخاصة، لتجاوز اصابته على مستوى الركبة.