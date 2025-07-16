إدارة المولودية تكشف موعد التحاق مدربها الجديد ومباشرة التحضيرات الصيفية

كشفت إدارة مولودية الجزائر، اليوم الأربعاء، موعد التحاق مدربها الجديد رولاني موكوينا، بالفريق، ومباشرة التحضيرات الصيفية.

وحسب بيان نشرته ادارة المولوية، عبر صفحتها الرسمية، ومن المنتظر أن يلتحق المدرب الجديد رولاني موكوينا، غدا الخميس بأرض الوطن.

كما أضاف ذات المصدر، بأنه من المقرر أن يباشر الفريق تحضيراته الصيفية، انطلاقا من يوم السبت المقبل، بمركز “عبد الرحمن عوف - بابا حمود” بزرالدة، تحضيرا للموسم الجديد.

يذكر أن إدارة فريق مولودية الجزائر، كانت قفد أعلنت في وقت سابق، تعاقدها مع رولاني موكوينا، كمدرب جديد للفريق.