إدارة المولودية تكشف موعد ومكان بيع تذاكر “الكلاسيكو”

كشفت إدارة مولودية الجزائر، عن موعد ومكان بيع حصة أنصار بأنصارها، من تذاكر “الكلاسيكو” المرتقب أمام شبيبة القبائل.

ويلتقي العميد بـ “الكناري” غدا الثلاثاء، بداية من الساعة 18:00، في قمّة واعدة. ستقام على ملعب “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو، ضمن تسوية لقاءات الجولة الأولى من البطولة.

وأفادت إدارة المولودية، في بيان لها بأن التذاكر الخاصة باللقاء، سيتم طرحها للبيع عشية اليوم الاثنين على مستوى شبابيك ملعب 5 جويلية.

مشيرة إلى أن حصة الشناوة المقدرة بـ 3300 تذكرة، سيتم الانطلاق في بيعها بداية من الساعة 17:30.