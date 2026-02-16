إدارة المولودية تندد بمحاولة ضرب استقرار الفريق وتتوعد باللجوء للقضاء

أبدت إدارة فريق مولودية الجزائر، أسفها الشديد لمحاولة بعض الأطراف ضرب استقرار الفريق، متوعدة في ذات الوقت باللجوء للقضاء لحماية مصالح النادي.

ونشرت إدارة المولودية، بيان عبر صفحتها الرسمية على “فايس بوك”، جاء فيه: “تأسف إدارة نادي مولودية الجزائر للتصريحات التي أدلى بها أحد اللاعبين السابقين للنادي، والذي يشغل حالياً صفة محلل في بعض المنابر الإعلامية، مباشرة عقب الإقصاء من منافسة دوري أبطال إفريقيا”.

“التصريحات تضمنة مغالطات خطيرة ومعلومات لا أساس لها من الصحة، من شأنها تغليط الرأي العام، وزرع البلبلة، والفتنة وسط أنصار الفريق، الذين أثبتوا وعيهم وحرصهم على بقاء الفريق واقفا، والتصدي لكل الحملات التي تسعى لضرب استقرار النادي”.

واضاف البيان: “تؤكد الإدارة، تمسكها الدائم بمبدأ الشفافية، واحترام آراء وانتقادات كل جماهير المولودية، وترفض رفضاً قاطعاً أي محاولات للمساس باستقرار النادي، أو التشكيك في عمل مؤسساته عبر ادعاءات باطلة، أو قراءات مغرضة، لا تمت للواقع بصلة، بل ويكشف توقيت صدورها عن نية مبيتة، لإعادة الفريق إلى حقبة اللّا إستقرار والتسيب الإداري”.

وتابعت إدارة المولودية: “تُعلِم إدارة النادي، الرأي العام الرياضي، ومحبي “العميد”، أنها تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن مصالحها وسمعتها، وقد باشرت فعلياً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفق ما ينص عليه القانون”.

وجاء في ختام البيان: “تدعو الإدارة جماهير المولودية، الأوفياء، إلى التحلي بالوعي، وعدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة، مؤكدة أن وحدة أسرة المولودية، تبقى فوق كل اعتبار، وهي السبيل الوحيد للمضي قدُمًا نحو الأمام، ومواصلة الطريق لوضع المولودية في مكانتها الحقيقية”.