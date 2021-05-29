إدارة المولودية توقف اللاعب رحماني!

أوقفت إدارة مولودية الجزائر المهاجم الشاب في صفوف الفريق أيمن رحماني، بسبب الإشتباه في تورطه في فضيحة جديدة.

هذا وأكدت مصادرنا المقربة من البيت العاصمي أن إدارة العميد فتحت تحقيقا في قضية اللاعب رحماني، الغير متعلقة بقضية الملهى الليلي الذي تورط فيه 4 لاعبين من فريق المولودية.

وأبدى رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، عمار براهمية امتعاضه الشديد من الحادثة الأخير التي هزت النادي، والتي كان أبطالها أربعة لاعبين من الفريق، وصرح براهمية، لتلفزيون “النهار”: “قررنا ابعاد الرباعي عدادي، بن ساحة، ربيعي، وعلاتي، بتهمة تدنبيس سمعة المولودية“.