إدارة المولودية تُرسل مُساعدات لمتضرري الحرائق ببجاية

أرسلت إدارة فريق مولودية الجزائر قافلة مُساعدات لولاية بجاية بسبب الحرائق التي اندلعت منذ سهرة الإثنين.

ويُحضر عميد الأندية الجزائرية لكرة القدم لارسال قافلة مُساعدات آخرى غدا الجمعة على أقصى تقدير.

وانطلقت قافلة المُساعدات الأولى التي خصصتها إدارة الفريق العاصمي لمُتضرري الحرائق اليوم الخميس.

وضربت سلسلة من الحرائق ولاية تيزي وزو والعديد من الولايات المجاورة وخلفت العديد من الخسائر البشرية.