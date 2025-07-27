إدارة المولودية تُطمئن أنصارها بخصوص أهداف الفريق

طمأنت إدارة مولودية الجزائر، أنصارها بخصوص أهداف الفريق على المدى القريب، المتوسط والبعيد.

وعاشت معاقل “الشناوة” حالة من التخوف عقب حفل تسليم درع البطولة أمس السبت. والحديث على ضرورة تسقيف الأجور وعدم المطالبة بضم أسماء كبيرة من طرف ملاك النادي.

وأكدت إدارة “العميد” في بيان لها اليوم الأحد، أن أهداف الفريق لم ولن تتغير. وستواصل التشكيلة استهداف الألقاب. ولعب الأدوار الأولى في كل المنافسات خاصة أن الفريق مقبل على 4 جبهات كاملة في الموسم الجديد.

كما أكدت أنها تحظى بمساندة ودعم الشركة المالكة “سوناطراك” لاستكمال مشروع إعادة المولودية إلى مكانتها الطبيعية من خلال مواصلة التألق محليا واستهداف أبعد الأدوار قاريا.

وهو المشروع الذي انطلق ببناء مركز “عبد الرحمن عوف - بابا حمود” بزرالدة ثم إنشاء الشركة المسيرة لملعب “علي لابوانت” بالدويرة. بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات استراتيجية مع شركاء وممولين من مختلف المجالات.

وهذا موازاة مع مراعاة جانب التكوين وكذا السعي لاستمرار المشروع الإقتصادي للفريق والذي سيشهد بعدا آخر في ملعب “علي عمار – المدعو علي لابوانت”. وبمساهمة فعالة من أنصار المولودية الذين ضربوا أمثلة لا تعدُّ ولا تحصى في الوفاء.