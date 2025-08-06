إدارة النادي الرياضي القسنطيني تجدد عقدها مع شركة “صومام”

جددت إدارة النمادي الرياضي القسنطيني، اليوم الأربعاء، عقد الشراكة الذي يربطها بالشركة الجزائرية “صومام”.

ونشرت إدارة النادي الرياضي القسنطيني، بيان عبرصفحتها الرسمية على “فايس بوك”، أعلنت من خلاله عن تجديد عقدها مع “صومام”.

وتم توقيع عقد الشراكة الجديد، تم بين رئيس مجلس الإدارة للشركة الرياضية لخضار، ومدير التسويق لشركة “صومام”، بن عمارة.

كما كشف مسؤولي “السياسي”، بأن هذه الخطوة، جاءت تجسيدا لوصية المرحوم “لونيس حميطوش”، بشراكة دائمة مع النادي الرياضي القسنطيني.