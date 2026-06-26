إدارة النادي الرياضي القسنطيني تحيي ذكر تأسيس النادي

تحيي إدارة النادي الرياضي القسنطيني، اليوم الجمعة، الذكرى 128 لتأسيس النادي، الذي يعتبر من أقدم فرق كرة القدم الجزائرية.

وبهذه المناسبة، كتبت إدارة النادي الرياضي القسنطيني، عبر حسابها الرسمي على “فايسبوك”: “مائة وثمانية وعشرون عاما من الكبرياء، العراقة، والمجد المستمر”.

كما أضاف مسؤولي “السياسي”: “اليوم نحتفل بذكرى تأسيس عميد الأندية الجزائرية والإفريقية، النادي الرياضي القسنطيني”.

وختمت إدارة النادي الرياضي القسنطيني: “التاريخ يبدأ من هنا.. والمستقبل نكتبه بالانتصارات”.