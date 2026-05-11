إدارة النادي الرياضي القسنطيني تعلن إطلاق الموقع الرسمي للنادي

أعلنت إدارة النادي الرياضي القسنطيني، اليوم الإثنين، عن اطلاقها الموقع الالكتروني الرسمي للنادي.

وكشفت إدارة النادي الرياضي القسنطيني، بأن الموقع الالكتروني الجديد، سيكون المرجع الأساسي، والمنصة المركزية لكل ما يخص النادي.

كما أوضح مسؤولو الفريق، بأن هذه الخطوة الاستراتيجية، تدخل ضمن مسار العصرنة الذي تنتجه الإدارة، والذي يتزامن مع توثيق كافة حساباتها الالكترونية.

وسيضم الموقع الرسمي للنادي الرياضي القسنطيني، الأخبار الرسمية للنادي، احصائيات اللاعبين وأرشيف الفريق، بالإضافة لكواليس وتغطيات حصرية.