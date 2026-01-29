إدارة النادي الرياضي القسنطيني تعلن تعاقدها مع آيت عبد السلام

نجحت إدارة النادي الرياضي القسنطيني، في تدعيم التعداد الحالي للفريق، بصفقة جديدة، ضمن الميركاتو الشتوي الجاري.

وأعلنت إدارة النادي الرياضي القسنطيني، اليوم الخميس، عن تعاقدها مع المدافع أحمد آيت عبد السلام.

كما تأتي عودة آيت عبد السلام، إلى البطولة الوطنية، والتحقاه بالنادي القسنطيني، بعد فسخ عقده مع نادي المعيذر القطري.

يذكر أن إدارة النادي الرياضي القسنطيني، حسمت ثلاثة صفقات في الميركاتو الشتوي الجاري، ويتعلق الأمر بكل من أحمد آيت عبد السلام، غيلاس قناوي، وعبد العزيز لحمري.