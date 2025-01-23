إدارة النادي الرياضي القسنطيني تعلن دعمها المطلق للمدرب مضوي

أعلنت إدارة النادي الرياضي القسنطيني، دعمها المطلق للمسؤول الأول عن العارضة الفنية للفريق، خير الدين مضوي.

وذلك بعد تداول إشاعات عن مغادرته الفريق، مساء أمس الأربعاء.

ونشرت إدارة النادي الرياضي القسنطيني بياناً عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك، جاء على النحو التالي: “نحن إدارة الشركة الرياضية ذات أسهم النادي الرياضي القسنطيني. نثمّن المجهوادات المبذولة من طرف المدرب السيد مضوي خير الدين وطاقمه الفني”.

كما عبرت إدارة “السياسي” عن دعمها الكامل للمدرب وطاقمه الفني، وشجعتهم على التركيز في “مهامهم النبيلة” ومواصلة مسيرتهم نحو تحقيق الأهداف المنشودة من طرفها ومن طرف كل محبي النادي.

وأوضح البيان ذاته أن إدارة النادي القسنطيني “تؤمن وبكل عزم بأن الاستقرار هو أساس النجاح. وتسعى جاهدة دائما لتوفير بيئة مثالية لعمل الفريق و إبعاده عن شتى أنواع التشتيت”.

كما تود، من خلال هذا البيان، “أن تلتمس من كل عائلة النادي بجميع أطيافه من أوفياء ومتتبعين ومحبين على دعم الفريق. و الالتفاف حوله والابتعاد عن كل ما لا يخدم مصلحته. وهذا من أجل مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية الملموسة”.