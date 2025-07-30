إدارة النادي الرياضي القسنطيني تعلن عن تسريح ثلاثة لاعبين

أعلنت إدارة النادي الرياضي القسنطيني، عن تسريح ثلاثة لاعبين من تعداد الموسم الماضي، ضمن الميركاتو الصيفي الجاري.

ونشرت إدارة النادي الرياضي القسنطيني، بيانا عبر صفحتها الرسمية على “فايس بوك”، أعلنت فيه عن طلاق بالتراضي مع الثلاثي، قيبوع عبد القادر، مصيبح زكرياء، وبلول شاهين.

كما أبدى مسؤولو “السياسي”، تمنياتهم بالتوفيق لكل من: طمين، بن شاعة، بوالصوف، بوقرة، ونكامبي، في باقي مشوارهم.

يذكر أن النادي الرياضي القسنطيني، يخوض في الفترة الحالية تربصه الصيفي، بتونس، تحت اشراف المدرب الجديد روسمير سيفكو، استعدادا للموسم الكروي الجديد.