إدارة النادي الرياضي القسنطيني تنفي الشائعات

نفت إدارة النادي الرياضي القسنطيني، كل الشائعات المتداولة مؤخرا، بخصوص ملف الانتدابات الصيفية.

وأصدر مسؤولو “السياسي”، اليوم الثلاثاء، بيانًا عبر صفحة الفريق، أكدوا من خلاله بأن كل ما يتم تداوله حاليا بخصوص الانتدابات الصيفية، والطاقم الفني لا أساس له من الصحة.

كما أوضح ذات المصدر، بأن كل تركيز الفريق حاليا منصب على انهاء الموسم بأفضل طريقة، قبل الشروع في التحضير للميركاتو الصيفي.

ودعت إدارة النادي الرياضي القسنطيني، أنصار الفريق، للالتفاف حول فريقهم، وعدم الانسياق وراء الشائعات، كما أكد مسؤولو النادي، بأن كل الأخبار الرسمية يتم نشرها عبر صفحة الفريق.