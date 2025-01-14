إدارة النادي الهاوي لشباب بلوزداد توجه انتقادات لاذعة للنادي المحترف

وجهت إدارة النادي الهاوي لشباب بلوزداد، انتقادات لاذعة لإدارة النادي المحترف، بعد إقصاء الفريق مبكراً من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا هذا الموسم.

ونشرت إدارة النادي الهاوي بيانا شديد اللهجة، عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك، اليوم الثلاثاء، استغربت من خلاله عدم تقديم إدارة النادي المحترف توضيحات سبب الفشل القاري.

متسائلةً في الوقت نفسه عن هوية من يتحكم في فريق عريق بحجم شباب بلوزداد على حد تعبيرها.

كما أكدت إدارة النادي الهاوي أن اجتماع أعضاء مجلس الإدارة الجديد لشركة شباب بلوزداد لم ينعقد منذ تأسيسه يوم 30 نوفمبر 2024.

وأضافت إدارة النادي الهاوي، في بيانها، أنه لم يتم عقد أي لقاء رسمي بين رئيس النادي الهاوي، ورئيس مجمع مدار، رغم إرسال طلب رسمي لذلك.

وتساءلت إدارة النادي الهاوي، في بيانها بتهكّم، عن الوضعية الحالية للنادي المحترف على النحو التالي: “هل وجب علينا الحديث عن فشل في المهام أو سوء التسيير أو…..؟؟؟ هل تم احتجاز النادي المحترف شباب بلوزداد ؟؟؟”.

وطالبت إدارة النادي الهاوي بالتغيير على رأس شركة شباب بلوزداد، مركدةً أن ذلك بات مفروضا، وعلى الشركة المالكة “مدار” تحمّل مسؤولياتها ومنح النادي الهاوي أجوبة مقنعة.