إدارة النصرية تُحيي الذكرى الـ42 لمأساة ملعب 20 أوت

أحيت إدارة نادي نصر حسين داي، اليوم الثلاثاء، الذكرى الـ42، لمأساة ملعب 20 أوت بالعناصر بالجزائر العاصمة، التي تصادف تاريخ اليوم.

وشهدت الحادثة الأليمة وفاة العشرات من الأنصار، جراء انهيار مدرجات ملعب 20 أوت 1955 بالعناصر، بتاريخ الـ26 نوفمبر 1982. خلال مواجهة الجولة السابعة من البطولة الوطنية التي جمعت بين نصر حسين داي ومولودية الجزائر. وعرفت حضورا جماهيريا خرافيا آنذاك، احتشدوا لمشاهدة نجوم ملحمة “خيخون” بعد مونديال 1982، ما أدى لانهيار المدرجات الجانبية للملعب.

ونشرت إدارة النصرية بياناً اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك، جاء على النحو التالي: “في مثل هذا اليوم، يخلّد نادي نصر حسين داي الذكرى الأليمة لواحد من أكثر الحوادث المؤلمة في تاريخ الرياضة الجزائرية، الذي وقع في الـ26 نوفمبر 1982، عندما شهدنا حادثة سقوط جزء من المنعرج في ملعب 20 أوت، وأسفرت عن فقدان أرواح بريئة من مناصري النادي، وتسببت في إصابة العديد من المشجعين”.

وتقدمت إدارة النصرية بهذه المناسبة الحزينة، بأسمى عبارات التعازي والمواساة إلى عائلات الضحايا، مؤكدة أن هذه المأساة لا تزال حية في ذاكرة الجميع، وأن الجميع يعيشها اليوم كما لو كانت بالأمس.

ونعَت إدارة النصرية أنصارها الراحلين: “لقد فقَدنا أحبّاء لنا، وأرواحاً كانت دائماً تشجع وتدعم فرقها. وكلهم كانوا جزءاً من تاريخ كرة القدم الجزائرية. في هذه الذكرى المؤلمة، يُجدد نادي نصر حسين داي التزامه الكامل بدعم عائلات الضحايا والمصابين، ويعبر عن تضامنه اللامحدود معهم، مع دعواتنا بالرحمة والمغفرة للراحلين، وأن يلهم الله عز وجل عائلاتهم الصبر والسلوان”.