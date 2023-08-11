إدارة الوداد تتلقى عرضا أوروبيا بخصوص بن عيادة

كشفت تقارير إعلامية مغربية، أمس الخميس، عن إقتراب الدولي الجزائري ولاعب الوداد المغربي حسين بن عيادة من مغادرة صفوف فريقه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وحسب ماكشفته تقارير مغربية، فإن مسؤولي نادي الوداد المغربي، تلقوا عرضا من نادي سيسكا صوفيا البلغاري للتعاقد مع اللاعب الجزائري.

وأضافت ذات المصادر، أن الوداد لايمانع مغادرة اللاعب بن عيادة في حال تقديم عرض مالي مناسب للتخلي عن خدمات الظهير الأيمن.