إدارة الوفاق تؤكد تسوية ديون المدرب السابق داركوفيتش وتأهيل اللاعبين

أعلنت إدارة نادي وفاق سطيف، اليوم الخميس، عن تسوية قضية ديون المدرب السابق داركوفيتش للفريق داركوفيتش، بعد تدخل الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز.

وحسب ماصرح به المكلف بالإعلام على مستوى شركة “سونلغاز” خليل هدنة، فقد تمت تسوية قضية ديون المدرب السابق ورفع التحفظات من طرف الهيئات الدولية على نادي وفاق سطيف.

كما أوضح ذات المصدر، أنه تم تأهيل كل لاعبي الفريق للمشاركة في مباريات الموسم الجديد بداية من لقاء الغد ضد اتحاد خنشلة

أما في ما يخص باقي اللاعبين الأجانب و المغتربين ، القادمين من دوريات أجنبية فتأهيلهم سيكون في الساعات القليلة القادمة.