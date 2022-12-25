إدارة الوفاق تحتوي أزمة قندوسي.. واللاعب لن يُغادر سوى للاحتراف

انفرجت سهرة اليوم، أزمة متوسط ميدان وفاق سطيف، أحمد قندوسي، الذي قاطع لقاء لونطونت أمام شبيبة الساورة بسبب مُستحقاته.

حيث عقدت إدارة الوفاق ندوة صحفية بحضور اللاعب مؤكدة أن الأخير يربطه عقد مع الكحلة ولن توافق على رحيله سوى للاحتراف.

ومن جانبه قال، قندوسي:”لا أجد أفضل من وفاق سطيف وطموحي الاحتراف.. عدا ذلك أنا باقي مع احترامي لكل العروض من النوادي المحلية”.

بينما قال رئيس مجلس إدارة الوفاق، عبد الحكيم سرار:”قندوسي مشروع لاعب من طينة الكبار، واستطعنا احتواء الأزمة واللاعب لن يُغادر”.