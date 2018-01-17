إدارة الوفاق تخصص 300 تذكرة فقط للشناوة !

خصصت إدارة وفاق سطيف 300 تذكرة فقط لأنصار مولودية الجزائر الراغبين في التنقل إلى سطيف لمتابعة مباراة الجولة الـ19 من البطولة.

وأسفر الإجتماع الأمني الذي عقدته إدارة الوفاق صباح اليوم بولاية سطيف عن عدة قرارات تخص مباراة السبت المقبل بين الوفاق والعميد.

وتم تخصيص 300 تذكرة فقط لأنصار المولودية، حيث ستكون الإدارة العاصمية مطالبة بالحضور لتسلم حصتها من التذاكر وبيعها لأنصارها في العاصمة.

وفي حالة عدم حظور ممثلي المولودية، فسيتم بيع حصة المولودية يوم السبت بكشك خاص بملعب 8 ماي على الثانية زوالا، شرط أن يكون الدخول إلى الملعب في نفس التوقيت.

وخصصت إدارة “الكحلة ” ثمن التذكرة المخصصة للشناوة بـ 200دج، كما قرر الإجتماع الأمني برمجة مباراة الرديف على الثالثة زوالا.