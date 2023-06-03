إدارة الوفاق تدعو الأعضاء المساهمين لاتمام إجراء التنازل عن أسهمهم

دعت إدارة فريق وفاق سطيف، اليوم السبت، الأعضاء المساهمين في الفريق لاتمام اجراءات التنازل عن أسهمهم لصالح شركة سونلغاز.

ونشرت إدارة الوفاق بيانا، طالبت من خلاله الأعضاء المساهمين للتقدم إلى مقر الفريق يوم غد الأحد، للاتمام اجراءات التنازل أمام محضر قضائي.

كما أشار مسؤولو الوفاق، بأنه وفي حال رفض أي مساهم التنازل عن أسهمه، سيكون ملزم بمراسلة الإدارة وتبليغها كتابيا بقراره.

ووجهت إدارة وفاق سطيف، عبارات الشكر لكل المساهمين الذين بادروا بالتنازل عن أسهمهم، لتسهيل نقل ملكية النادي لشركة سونلغاز.