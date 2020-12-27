إدارة الوفاق تستدعي بوقلمونة للمثول أمام المجلس التأديبي

وجّهت إدارة وفاق سطيف استدعاء لمهاجمها لحبيب بوقلمونة للمثول أمام المجلس التأديبي للفريق، غدا الثلاثاء، للنظر في وضعيته.

وكشفت إدارة الوفاق، في بيان لها عبر الصفحة الرسمية للفريق، أن هذا الاستدعاء، جاء بعد ارسال الإدارة ثلاثة إعذارات للاعب بمقر سكناه.

ويأتي هذا بالنظر، لتغيب مهاجم الوفاق عن منصبه منذ تاريخ 25 نوفمبر 2020 دون مبرر، كما لم يرد على الإعذارات التي تلقاها.

وأبدت إدارة وفاق سطيف على اتخاذ القرار المناسب في حق اللاعب خلال انعقاد المجلس التأديبي، سواء حضر بوقلمونة، أو لم يحضر.