إدارة الوفاق تطعن في قرارات لجنة الإنضباط

قررت إدارة “وفاق سطيف“، الطعن في قرارات لجنة الانضباط التي صدرت في حق الفريق السطايفي بعد مباراته مع سريع غليزان.

وجاء في بيان نشرته إدارة النسر السطايفي عبر الحساب الرسمي للفريق:

“إدارة الوفاق ستقدم طعنا في قرارات لجنة الانضباط للجهات المختصة من أجل استرجاع حق الفريق”.

وكانت لجنة الانضباط قد سلطت العقوبات التالية على الفريق السطايفي: