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إدارة الوفاق تطعن في قرارات لجنة الإنضباط

الرياضة
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إدارة الوفاق تطعن في قرارات لجنة الإنضباط
بقلم أمير بهلول

قررت إدارة “وفاق سطيف“، الطعن في قرارات لجنة الانضباط التي صدرت في حق الفريق السطايفي بعد مباراته مع سريع غليزان.

وجاء في بيان نشرته إدارة النسر السطايفي عبر الحساب الرسمي للفريق:

“إدارة الوفاق ستقدم طعنا في قرارات لجنة الانضباط للجهات المختصة من أجل استرجاع حق الفريق”.

وكانت لجنة الانضباط قد سلطت العقوبات التالية على الفريق السطايفي:

  • عدم احتساب نتيجة المباراة.
  • انهزام وفاق سطيف بنتيجة 2/0 دون منح النقاط لسريع غليزان
  • غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري.
  • إيقاف لولد عبد الكريم “مناجير كوفيد”، لمدة عام كامل.

الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=998493

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