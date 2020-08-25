إدارة الوفاق تقرر اللجوء إلى المحكمة الرياضية طعنا في قرار الفاف

أكدت إدارة وفاق سطيف في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي اليوم الثلاثاء أنها تلقت مراسلة رسمية من لجنة الطعون التابعة للفدرالية الجزائرية لكرة القدم, ردا على الطعن المقدم من طرف إدارة النادي التي إعترضت على قرار المكتب الفيدرالي الذي صدر يوم 29 جويلية الماضي.