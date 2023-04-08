إدارة الوفاق تكشف اجراءات بيع تذاكر مباراتها أمام اتحاد العاصمة

كشفت إدارة وفاق سطيف، الاجراءات التنظيمية الخاصة بمباراتها أمام اتحاد العاصمة والمقررة أمسية اليوم السبت.

وأعلنت إدارة الوفاق في بيان لها، عن انطلاق بيع التذاكر الخاصة بالمنصة الشرفية، صباح اليوم السبت، بمقر النادي بحي “بومرشي”.

فيما تنطلق عملية بيع التذاكر الخاصة بالمنصة المكشوفة والمغطاة على الساعة (17:30) في أكشاء ملعب (8 ماي 1945)، بسعر 300 و 400 دج.

وكشفت إدارة وفاق سطيف، بأن سيتم فتح أبواب الملعب على الساعة الـ(20:00)، مع تخصيص سبعة أبواب لدخول الأنصار.

يذكر أنّ وفاق سطيف، يواجه سهرة اليوم (22:00)، اتحاد العاصمة، برسم الجولة الـ22 من البطولة المحترفة.