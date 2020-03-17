إدارة الوفاق تندد بعقوبة لجنة الإنضباط وتتقدم بطعن للرابطة

أكد الناطق الرسمي لفريق وفاق سطيف عز الدين أعراب، أن إدارة النادي تستنكر العقوبة المسلطة عليها من طرف لجنة الإنضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم.

وتحدث أعراب عن معاقبة ناديه بـ6 مباريات كاملة دون جمهور في تصريح لتلفزيون النهار اليوم الثلاثاء قائلا:

“هذه العقوبة نزلت علينا كالصاعقة، لأننا لم نكن ننتظر مثل هذه العقوبات خاصة أننا لا نملك أي مسؤولية في الأحداث التي جرت بالداربي أمام فريق أهلي برج بوعريريج”.

وأضاف: “المسؤولية تعود إلى إدارة البرج التي قامت بتنظيم هذه المقابلة، وهي المسؤولة عن ما حدث… تفاجئنا بمعاقبتنا بـ6 مقابلات كاملة بالإضافة إلى تسديد مصاريف الخسائر بالرغم من أننا لا نملك أي مسؤولية، ونحن بدورنا سنطعن في هذه العقوبة”.