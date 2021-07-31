إدارة الوفاق تنفي شائعات رحيل عمورة عن الفريق

نفت إدارة فريق وفاق سطيف، الإشاعات التي تم الترويج لها، بخصوص انتقال لاعبها محمد الأمين عمورة إلى الدوري الفرنسي.

ونشرت إدارة الوفاق، بيان عبر الصفحة الرسمية للنادي، نفت من خلاله هذه الشائعات، التي تم ترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد مسؤولي النادي السطايفي، بأن موهبتهم الصاعدة، عمورة، لازال مرتبطا مع النادي بعقد إلى غاية 2023.

وأضاف بيان وفاق سطيف، بأن إدارة الفريق، لم تتلقى إلى حد الساعة عرضا يليق بإمكانيات اللاعب محمد الأمين عمورة.