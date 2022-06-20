إدارة الوفاق توضح بشأن مستقبل قندوسي

كشفت إدارة وفاق سطيف، عن توضيحات بشأن عملية الاستقدامات الخاصة بالفريق، وعن مستقبل لاعب الفريق أحمد قندوسي.

وأصدرت إدارة النسر السطايفي، ليلة أمس الأحد، بيانا أوضحت فيه عن عملية الاستقدامات الخاصة بالفريق، بعد الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وجاء في البيان:”تنوه إدارة وفاق سطيف أن أسماء اللاعبين المتداولة، على مواقع التواصل الإجتماعي، لا أساس لها من الصحة”.

وأضاف البيان:”إدارة النادي لم تربط الاتصال مع أي من اللاعبين المذكورين، كما تؤكد الإدارة أن عملية الإستقدامات ستخضع لعدة معايير”.

كما أكد بيان إدارة وفاق سطيف:” اللاعب أحمد قندوسي غير قابل للتحويل لأي وجهة، رغم العروض التي وصلته في الآونة الأخيرة”.

ويأتي هذا البيان التوضيحي من إدارة الوفاق، بعد تداول الإشاعات عن مستقبل قندوسي، والتي كشفت عن إنتقاله للأهلي المصري.