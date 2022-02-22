إدارة الوفاق توضح قضية تكفل شباب بلوزداد بنقل الفريق إلى جنوب إفريقيا

قدمت إدارة فريق وفاق سطيف اليوم الثلاثاء توضيحات بخصوص قضية نقل شباب بلوزداد لوفد لونطونت إلى جنوب إفريقيا.

الإدارة السطايفية نشرت بيانا رسميا على صفحة الفريق في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

شكرت من خلاله وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق وكذا رئيس الفاف شرف الدين عمارة وشركة مادار.

كما أضاف البيان أن وفد الوفاق كان من المقرر أن يتنقل إلى جنوب إفريقيا في نفس الطائرة الخاصة مع تشكيلة شباب بلوزداد مرورا ببوتسوانا أين سيواجه الشباب نادي جوانينغ غالاكسي.

لكن ولأسباب تقنية حسب إدارة الشباب تعذر تنقل الفريقين في نفس الرحلة ماجعل إدارة الوفاق تُطالب وزير الشباب والرياضة بالتدخل لحل المشكل.

وبعد تدخل الجهات المعنية تكفلت شركة مادار بمصاريف رحلة الوفاق إلى جنوب إفريقيا لمواجهة أمازولو من باب المسؤولية.

كما شددت الإدارة السطايفية على ضرورة المحافطة على هاته العلاقة التي تربط الناديين.