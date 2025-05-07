إدارة وولفرهامبتون تستعد لتحصين عقد آيت نوري

تستعد إدارة نادي وولفرهامبتون الإنجليزي لتقديم عقد جديد ومحَسّن للظهير الأيسر الدولي الجزائري، ريان آيت نوري.

وحسب تقريرٍ لموقع “دايلي تلغراف” الإنجليزي. فإن قيمة لاعب “الخُضر”، تقَدَّر قيمته السوقية بنحو 50 مليون جنيه إسترليني.

وتسعى إدارة وولفرهمبتون لتطبيق خطة للاستقرار الفني تحت قيادة المدرب البرتغالي فيتور بيريرا.

وكان آيت نوري جذب اهتمام أندية كبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز مثل ليفربول ومانشستر سيتي خلال المواسم الماضية. غير أن وولفرهامبتون يعدُّه من الركائز الأساسية لمستقبل الفريق. خصوصًا في ظل احتمال رحيل النجم البرازيلي ماثيوس كونيا الذي يضم عقده شرطًا جزائيًا بقيمة 62.5 مليون جنيه إسترليني.

وأظهر آيت نوري مستويات مميزة هذا الموسم. إذ تحسن أداؤه بشكل ملحوظ وتأقلم بشكل رائع مع أسلوب اللعب الذي فرضه المدرب بيريرا منذ توليه القيادة الفنية في ديسمبر الماضي.

ويمتد عقد اللاعب الجزائري مع “الذئاب” إلى غاية صيف 2027. إلا أن إدارة النادي الإنجليزي ترغب في مكافأته بعقد جديد يتماشى مع تطوره وأهميته داخل الفريق.

ورغم الاهتمام السابق لنادي ليفربول بخدمات الجزائري، إلا أن النادي الأحمر يفضّل التعاقد مع لاعب بورنموث ميلوش كيركيز في مركز الظهير الأيسر. أما مانشستر سيتي، فقد تراجع عن فكرة التعاقد مع الدولي الجزائري هذا الصيف.

وفي حال قرر وولفرهامبتون بيع آيت نوري مستقبلاً، فمن المتوقع أن يفعّل النادي بندًا في عقده السابق مع نادي أنجي، ينص على حصول النادي الفرنسي على 50% من قيمة البيع.

إلا أن وولفرهامبتون يمتلك خيار شراء هذا البند نهائيًا مقابل 9 ملايين جنيه إسترليني. وهو إجراء منتظر في حال حدوث أي صفقة انتقال.

لكن في الوقت الحالي، تتجه النية داخل إدارة “الوولفز” نحو تجديد عقد آيت نوري. وسط تفاؤل بالتوصل إلى اتفاق قبل انطلاق فترة التحضيرات الصيفية.