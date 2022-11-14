إدارة اليونايتد تدرس إمكانية تسليط أقصى العقوبات بحق رونالدو

كشفت تقارير إعلامية أوروبية اليوم الإثنين، أن إدارة نادي مانشستر يونايتد تدرس إمكانية تسليط عقوبات مالية ضخمة بحق لاعبها كريستيانو رونالدو.

وذلك بعد أن أدلى بتصريحات مسيئة بحق المسيرين والمدرب ، في مقابلته أمس الأحد، مع الصحفي بيرس مورجان.

وكشفت صحيفة “التلغراف”، أن إدارة الفريق ستلتقي بالمدرب تين هاغ، لمناقشة إمكانية تسليط أقصى العقوبات بحق اللاعب كريستيانو رونالدو.

وأضاف ذات المصدر، أنه من الممكن تسليط عقوبات مالية ضخمة بحق اللاعب رونالدو.