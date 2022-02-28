إدارة بارادو تحذر من استغلال اسم الفريق لأغراض شخصية

نددت إدارة فريق أتليتيك بارادو، باستغلال بعض الأطراف لاسم النادي، من أجل خدمة مصالحهم الشخصية.

ونشرت إدارة بارادو، بيانا، كشفت من خلاله، عن انتحال البعض لصفة فنيين، ومتعاونيين، أو إداريين في الفريق.

كما أوضحت الإدارة، بأنه هؤلاء يسعون لاستغلال أولياء اللاعبين الشبان، من خلال مطالبتهم بمبالغ مالية لادماج أبنائهم في أكاديمية بارادو.

ونوهت إدارة نادي بارادو، بأن كل العاملين في الفريق يحوزون على بطاقة مهنية، وأن اختبار الدخول للأكاديمية مجاني.