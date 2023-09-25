إدارة بارادو تخصص 4 ألاف تذكرة لفائدة أنصار اتحاد العاصمة

كشفت إدارة نادي بارادو، اليوم الإثنين، عن تخصيصها أربعى ىلاف تذكرة، لانصار اتحاد العاصمة، في المباراة التي ستجمع الفريقين.

ونشرت إدارة بارادو، بيان عبر صفحتها الرسمية، اوضحت من خلاله، تسليمها لإدارة اتحاد العاصمة حصتها من التذاكر.

كما أضاف ذات البيان، بأن عملية بيع هذه التذاكر ستتم بملعب “عمر حمادي” ببولوغين، انطلاقا من يوم غد الثلاثاء بقيمة “500 دج”.

يذكر ان مباراة نادي بارادو، واتحاد العاصمة، والمقررة هذا الأربعاء، بملعب “عمر بن رابح” بالدار البيضاء” تدخل ضمن تسوية رزنامة الجولة الأولى من البطولة المحترفة.