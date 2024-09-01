إدارة بارادو تدعم صفوف الفريق بمدافع ليبي

نجحت إدارة نادي بارادو، في تدعيم صفوف الفريق، بلاعب جديد، ضمن مرحلة الانتقالات الصيفية، تحسبا للموسم الجديد.

وكشفت إدارة نادي بارادو، اليوم الأحد، عبر صفحتها الرسمية، عن تعاقدها مع اللاعب الليبي طاهر بن عامر.

وأمضى اللاعب الليبي، على عقده الجديد مع نادي بارادو، بعد توصل الطرفان لاتفاق بخصوص جميع بنود العقد.

يذكر أن اللاعب طاهر بن عامر (24 عاما)، يشغل منصب مدافع، وسبق له تقمص ألوان عدة أندية على غرار الدفاع الحسني (المغرب)، والأهلي بن غازي (الليبلي).