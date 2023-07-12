إدارة بارادو تدين الحملة الشرسة ضد الأكاديمية

أدانت إدارة فريق بارادو في بيان لها، اليوم الأربعاء، الحملة التي وصفها بـ “الشرسة” من طرف عدد من الأطراف في الجزائر.

وقالت، أن عدد من الأطراف تسعى وراء تشويه صورة “أفضل أكاديمية في الجزائر” من جانب إنجاب المواهب الكروية وتصديرها إلى الخارج.

كما أكدت أنها ستواصل مسيرتها من اجل الدفاع عن سياستها. و اللعب إلى آخر دقيقة للبقاء في القسم الأول.

ورفضت إدارة “الباك” تحميلها المسؤولية عن الظروف القاسية التي تلعب فيها المباريات ونتائج الفرق الأخرى.

وناشدت في الأخير، تدخل المسؤولين عن الرياضة في الجزائر، لوضع الجملة التي ستؤذي كرة القدم الوطنية.

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