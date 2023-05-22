إدارة بارادو ترد على اتهامات اتحاد العاصمة

ردت إدارة أتليتيك بارادو، بقوة على اتهامات نظيرتها من اتحاد العاصمة، التي قللت من الفوز الذي حققته تشكيلة “الباك” أمام فريقها أمس الأحد، ضمن تسوية الجولة الـ 20 من البطولة.

وفي بيان نشرته أمس، عبرت إدارة بارادو، عن دهشتها من البيان الذي نشرته نظيرتها من الاتحاد، عقب لقاء الداربي، بعدما : “حاولت إدارته التشكيك في الفوز المستحق لفريقنا أتلتيك بارادو”.

كما أضاف ذات المصدر: “مشيرة إلى ما أسمته لـ”الظلم التحكيمي” خلال اللقاء..وما يزيد الدهشة والاستغراب. هو تناقض هذا البيان ومحتوى التصريحات الموضوعية. وبكل صراحة التي أدلى بها اثر نهاية اللقاء المدرب القدير بن شيخة الذي نكن له كل الاحترام. والذي لم ير عكس إدارته اي عيب في التحكيم.”

وختم إدارة بارادو: “على اية حال وتنوير للرأي العام الرياضي. تؤكد إدارة نادي بارادو مجددا ان هذا اللقاء تم في ظروف عادية لا تشوبها شائبة، حيث فاز إثره أشبالنا بجدارة واستحقاق.”