إدارة بارادو تعلن إستقالة المدرب لكناوي

أعلنت إدارة نادي أتلتيك بارادو، اليوم الأربعاء، عن إستقالة المدرب التونسي نذير لكناوي، من قيادة العارضة الفنية للفريق.

وحسب بيان إدارة نادي بارادو عبر صفحتها الرسمية عبر الفايسبوك، المدرب لكناوي، قرر مغادرة العارضة الفنية للفريق اليوم بناءا على رغبته و التي تعود الى مرحلة قبل بداية التربص بسبب ظروف عائلية.

وأوضح البيان، أن رغم الظرف العائلي الطارئ للمدرب الا أنه فضل البقاء و الوقوف على تحضيرات الفريق خلال المعسكر التحضيري بطلب الادارة.

وختمت إدارة بارادو بيانها، بالتقدم بالشكر للمدرب لكناوي على احترافيته طيلة فترة اشرافه على الفريق و الخدمات التي قدمها الموسم الفارط و التي ساهمت في بقاء النادي في الرابطة المحترفة .