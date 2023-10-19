إدارة بارادو تعلن مشاركتها في المسيرة الشعبية دعما لشعب فلسطين

أعلنت إدارة نادي بارادو، عن مشاركتها في المسيرة الشعبيية لنهار اليوم الخميس، دعما منها للشعب الفلسطيني.

ونشرت إدارة بارادو، بيانا عبر صفحتها الرسمية على “فايس بوك”، جاء فيه: “تعلم إدارة نادي بارادو، مشاركتها الفعالية في المسيرة الشعبية التي ستشهدها الجزائر”.

كما أضاف البيان: “مشاركتنا تأتي تضامنا ودعما للشعب الفلسطيني الشقيق، تماشيا مع موقف الجزائر حكومة وشعبا، اتجاه القضية الفلسطينية”.

يذكر أن كل الأندية الجزائرية، أكدت مشاركتها في هذه المسيرة الشعبية، ومساندتها التامة لقضية الشعب الفلسطيني.