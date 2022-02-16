إدارة بارادو تُعلن استقالة شريف الوزاني

أعلنت إدارة فريق أتلتيك بارادو سهرة اليوم الأربعاء عن استقالة مدربها سي الطاهر شريف الوزاني.

الصفحة الرسمية للباك على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” نشرت بيانا رسميا جاء فيه.

“تعلن إدارة نادي بارادو رحيل مدرب الفريق سي الطاهر شريف الوزاني، والذي طالب إعفاءه من مهامه في تدريب نادي بارادو لأسباب شخصية، وقبلت الإدارة طلب شريف الوزاني بعد إلحاحه، ومن هذا المنبر تشكر إدارة نادي بارادو شريف الوزاني على العمل الذي قام به مع شبان الفريق، خاصة أنه أنهى مرحلة الذهاب في المرتبة الثالثة, وتتمنى له التوفيق في مغامرته القادمة، هذا وسيشرف المدرب المساعد مولاي على تدريبات الفريق إلى غاية الاتفاق مع مدرب جديد قريبا.. شكرا لك”.