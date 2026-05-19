إدارة بارادو: “سنعود أقوى.. وفلسفة التكوين ستبقى ركيزة المشروع”

خرجت إدارة نادي بارادو ببيان رسمي عقب تأكد هبوط الفريق إلى القسم الثاني هواة، عبّرت فيه عن حزنها الكبير إزاء الوضعية الحالية، مؤكدة في الوقت ذاته تمسكها بهوية النادي وفلسفته القائمة على التكوين والعمل طويل المدى.

وأكدت إدارة النادي أن بارادو لم يكن يومًا مجرد نتائج أو ترتيب في جدول المنافسة. بل مشروعا رياضيا متكاملا يقوم على تكوين المواهب الشابة وتخريج أجيال من اللاعبين الذين خدموا كرة القدم الجزائرية. مشددة على أن القيم والمبادئ تبقى ثابتة رغم صعوبة المرحلة.

وأشار البيان إلى أن الظرف الحالي يتطلب وقفة عقلانية وتحليلًا دقيقًا للأسباب التي أدت إلى هذا التراجع. مع العمل على إعادة هيكلة ذكية تسمح للنادي بالعودة إلى مكانته، دون التخلي عن فلسفته أو هويته الرياضية.

كما شددت الإدارة على أن الفئات الشبانية ستبقى في صلب مشروع النادي، باعتبارها تمثل مستقبل بارادو واستمراريته. مع الالتزام بتوفير أفضل الظروف لتكوين اللاعبين الشباب ومرافقتهم.