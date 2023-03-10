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الرياضة

إدارة باريس سان جيرمان تعتزم شراء ملعب فرنسا

بقلم فيصل زيان بوزيان
إدارة باريس سان جيرمان تعتزم شراء ملعب فرنسا
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كشفت تقارير إعلامية فرنسية. اليوم الجمعة، عن إعتزام إدارة باريس سان جيرمان، الدخول المناقصة التي أطلقتها الحكومة الفرنسية لشراء ملعب فرنسا.

وحسب ماورد في موقع “ليكيب” الفرنسي، فإن مسؤولي البياسجي يرغبون في الإنتقال لملعب أكثر حداثة وأوسع من الملعب الحالي حديقة الأمراء.

وأوضح ذات المصدر، أن مالك البياسجي ناصر الخليفي، مُستعد لتقديم عرض قدره 600 مليون أورو لشراء الملعب.

وذلك قبل إنتهاء المدة المحددة لإنتهاء المناقصة، والتي تم تحديدها صيف 2025.

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