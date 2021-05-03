إدارة بايدن تعول إغلاق قاعدة غوانتانامو

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتونى بلينكن، أن إدارة الرئيس، جو بايدن تعول إغلاق المعتقل المعروف بانتهاكات حقوق الإنسان داخل غوانتانامو.

وخلال مقابلة مع قناة “CBS، قال “نعتقد أنه يجب أن يكون مغلقا، وهذا هدف سنركز عليه خلال أشهر قريبة”.

وفتحت الولايات المتحدة المعتقل بقاعدتها المستأجرة منذ العام 1903 بمضيق جوانتانامو في كوبا شهر جانفي 2002 خلال رئاسة جورج بوش .

وكانت الدفعة الأولى من المعتقلين بهذه المنشأة تضم 20 شخصا تم احتجازهم بأفغانستان إثر اتهامهم بالمشاركة بالعمليات القتالية فى صفوف “طالبان”.

ومنذ ذلك الحين احتجزت السلطات الأمريكية مئات الأشخاص فى هذا المعتقل.

وفى 21 جانفي 2009 وقع الرئيس الأمريكى الأسبق، باراك أوباما، أمرا بإغلاق المعتقل.

وجاء على خلفية فضائح متعددة كشفت عن ممارسة الولايات المتحدة عمليات التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان بحق المعتقلين.

إلا أن الكونغرس عارض هذا الإجراء لتبقى هذه المنشأة عاملة حتى اليوم.

وسبق أن أكد البيت الأبيض أن إدارة بايدن بدأت مراجعة السياسة فيما يخص متعقل غوانتانامو وتهدف إلى إغلاقه.