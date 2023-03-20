إدارة برشلونة تحقق ايرادات قياسية من تذاكر مباراة الكلاسيكو

حققت إدارة نادي برشلونة الإسباني، إرادات قياسية، عقب مواجهتها الغريم ريال مدريد، أمس الأحد، برسم الجولة الـ28 من الليغا.

وكشفت شبكة “راديو كتالونيا”، بأن عائدات بيع تذاكر هذا الكلاسيكو، بلغت 8.2 مليون أورو، ما يقارب 160 مليار سنتيم.

كما أضاف ذات المصدر، بأن ضمن هذا المبلغ، تم تحصيل 3 ملايين أورو، أي حوالي 60 مليار سنتيم، من عائدات الأماكن المخصصة لكبار الشخصيات بملعب “كامب نو”.

يذكر أن هذه المباراة التي جمعت ريال مدريد، بمضيفه برشلونة، انتهت لصالح هذا الأخير بنتيجة هدفين لهدف.