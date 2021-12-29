إدارة برشلونة تسجل ثلاث إصابات جديدة بكورونا في الفريق

أعلنت إدارة نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا، بين لاعبي الفريق.

وأكد مسؤولي النادي الإسباني، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، عن إصابة كل من ديمبلي، أومتيتي وغافي، بفيروس كوفيد19.

كما أكدت إدارة البارصا، اخضاع هذا الثلاثي للحجر المنزلي، إلى غاية التأكد من تعافيهم التام من الإصابة، تفاديا لانتشار العدوى.

وبهذا ارتفع عدد الاصابات بكورونا في نادي برشلونة، إلى 7 حالات، بعد كل من ألفيس، لينجليت، ألبا، وبالدي.

طالع أيضا:

وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم إرتفعت إلى 282 مليونا و840 ألفا و785 حالة.

وحسبما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية اليوم الأربعاء، فإن إجمالي الوفيات عالميا جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم إرتفع إلى 5 ملايين و414 ألفا و686 حالة.

وأشار المصدر، إلى أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم. والتي بلغت أكثر من 53 مليون إصابة. في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.8 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية. تليها البرازيل بأكثر من 22.2 مليون حالة.

كما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 820 ألفا و870 حالة. تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 618 ألفا و978 وفاة. ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات بـ 480 ألفا و592 حالة.

وتوقع خبير طبي بريطاني بالموعد المتوقع لإنتهاء قيود فيروس كورونا، وعودة الحياة إلى طبيعتها. وقال أن العزل الذاتي للمصابين بفيروس كورونا يجب إلغاؤه في المستقبل القريب ويجب أن تستمر الحياة كالمعتاد.

وتنبأ الخبير “بول هانتر”، أستاذ الطب بجامعة إيست أنجليا الصحي، إنتهاء قيود كورونا والعودة للحياة الطبيعية ما قبل الوباء ستعود بحلول شهر أفريل المقبل.

كما صرح أن الوباء سيضعف ويصبح مجرد سبب آخر لنزلات البرد. مشيرا إلى أن الفيروس لن يسبب قلقا بحلول أفريل 2022.