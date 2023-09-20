إدارة برشلونة تضع شرطا جزائيا خرافيا في العقد الجديد لبالدي

جددت إدارة نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، عقد مدافعها بالدي ماتنيز، محددة شرط جزائي خرافي، في عقده الجديد.

وأعلنت إدارة النادي الإسباني، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، عن تجديد عقد بالدي إلى غاية 2028.

وكشفت تقارير إعلامية، بأن مسؤولي برشلونة، حددوا قيمة الشرط الجزئي، في العقد الجديد لنجمهم الصاعد، بقيمة واحد مليار أورو.

ويعد الظهير الأيسر لنادي برشلونة، أليخاندرو بالدي مارتينيز (19 عاما)، من بين أبرز النجوم الصاعدة في ناديه برشلونة.