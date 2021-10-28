إدارة برشلونة تعين بارخوان مدربا مؤقتا للفريق

أعلنت إدارة نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، عن تعيين سيرجي بارخوان، مدربا فنيا مؤقتا للفريق، بعد إقالة رونالد كومان.

ونشرت إدارة النادي الكتالوني، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، خبر تعيين بارخوان، مدربا مؤقتا للفريق الأول.

وتشير آخر الأخبار المتداولة عبر وسائل الإعلام العاليمة، عن تواجد اللاعب السابق للفريق تشافي هيرنانديز، ضمن أبرز المرشحين لخلافة كومان، على رأس العارضة الفنية لبرشلونة.

يذكر أن مسؤولي برشلونة، قررو إقالة رونالد كومان، بعد الخسارة التي تلقاها الفريق بهدف نظيف في مواجهة رايو فايكانو في الدوري الإسباني.

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